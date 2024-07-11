На «Фабрике процессов» обучено более тысячи сотрудников саратовских предприятий
В Саратовской области состоялась 67 «Фабрика процессов». Обучение в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Производительность труда» прошли сотрудники швейного предприятия ООО «СКВТ».
В интерактивном формате уже третья команда компании училась применять инструменты бережливого производства. Распределив роли – от начальника производства до логиста и операторов, команда стремилась снизить себестоимость изделий и производственные издержки, сохранив качество продукции.
Тренинг проходил под руководством сертифицированных тренеров Регионального центра компетенций. Всего на настоящее время ими обучено уже более тысячи сотрудников 44 предприятий региона.
«Фабрика процессов» помогает улучшить взаимопонимание в команде – для достижения поставленной задачи важно умение слушать и слышать, сотрудничать, брать ответственность за результат», - отметил руководитель Регионального центра компетенций Сергей Карказов.