На «Фабрике процессов» обучено более тысячи сотрудников саратовских предприятий

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В Саратовской области состоялась 67 «Фабрика процессов». Обучение в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Производительность труда» прошли сотрудники швейного предприятия ООО «СКВТ».В интерактивном формате уже третья команда компании училась применять инструменты бережливого производства. Распределив роли – от начальника производства до логиста и операторов, команда стремилась снизить себестоимость изделий и производственные издержки, сохранив качество продукции.Тренинг проходил под руководством сертифицированных тренеров Регионального центра компетенций. Всего на настоящее время ими обучено уже более тысячи сотрудников 44 предприятий региона.«Фабрика процессов» помогает улучшить взаимопонимание в команде – для достижения поставленной задачи важно умение слушать и слышать, сотрудничать, брать ответственность за результат», - отметил руководитель Регионального центра компетенций Сергей Карказов.