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13 молодых дарований России учатся в Саратовском областном колледже искусств

Новости
13 молодых дарований России учатся в Саратовском областном колледже искусств


Стали известны итоги Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» - Всероссийской юношеской олимпиады в области искусств - 2024.

Конкурс учрежден Министерством культуры России и ежегодно проводится среди учащихся и студентов в возрасте от 13 до 19 лет, достигших высоких результатов в процессе обучения и принимающих активное участие в творческой деятельности образовательного учреждения.

Жюри конкурса, в состав которого вошли ведущие деятели культуры и искусства России, оценивало творческие достижения более 7 000 одаренных детей из 88 субъектов РФ.

Высокого звания победителей Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» удостоены 13 студентов Саратовского областного колледжа искусств:

Второе место заняли:
- Лаура Захарова, специальность Вокальное искусство;
- Игорь Ильницкий, специальность Теория музыки;
- Кирилл Малямин, специальность Инструментальное исполнительство (Инструменты народного оркестра);
- Александра Сорокина, специальность Инструментальное исполнительство (Фортепиано);
- Валерия Володина, специальность Теория музыки (филиал в г.Балаково)
- Валерия Старкова, специальность Сольное и хоровое народное пение (филиал в г.Балашов)
- Артур Сарвартдинов – 2 место, специальность Инструментальное исполнительство (Инструменты народного оркестра) (филиал в г.Вольск);

Обладателями третьего места стали
- Ксения Бурбина, специальность Искусство балета;
- Ксения Леонова, специальность Инструментальное исполнительство (Фортепиано);
- Юлия Суликова, специальность Инструментальное исполнительство (Оркестровые струнные инструменты);
- Айша Тугушева, специальность Инструментальное исполнительство (Оркестровые струнные инструменты)
- Карина Ярцева, специальность Искусство балета;
- Данил Шевела, специальность Инструментальное исполнительство (Оркестровые духовые и ударные инструменты) (филиал в г.Маркс).