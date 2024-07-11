13 молодых дарований России учатся в Саратовском областном колледже искусств

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Стали известны итоги Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» - Всероссийской юношеской олимпиады в области искусств - 2024.Конкурс учрежден Министерством культуры России и ежегодно проводится среди учащихся и студентов в возрасте от 13 до 19 лет, достигших высоких результатов в процессе обучения и принимающих активное участие в творческой деятельности образовательного учреждения.Жюри конкурса, в состав которого вошли ведущие деятели культуры и искусства России, оценивало творческие достижения более 7 000 одаренных детей из 88 субъектов РФ.Высокого звания победителей Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» удостоены 13 студентов Саратовского областного колледжа искусств:Второе место заняли:- Лаура Захарова, специальность Вокальное искусство;- Игорь Ильницкий, специальность Теория музыки;- Кирилл Малямин, специальность Инструментальное исполнительство (Инструменты народного оркестра);- Александра Сорокина, специальность Инструментальное исполнительство (Фортепиано);- Валерия Володина, специальность Теория музыки (филиал в г.Балаково)- Валерия Старкова, специальность Сольное и хоровое народное пение (филиал в г.Балашов)- Артур Сарвартдинов – 2 место, специальность Инструментальное исполнительство (Инструменты народного оркестра) (филиал в г.Вольск);Обладателями третьего места стали- Ксения Бурбина, специальность Искусство балета;- Ксения Леонова, специальность Инструментальное исполнительство (Фортепиано);- Юлия Суликова, специальность Инструментальное исполнительство (Оркестровые струнные инструменты);- Айша Тугушева, специальность Инструментальное исполнительство (Оркестровые струнные инструменты)- Карина Ярцева, специальность Искусство балета;- Данил Шевела, специальность Инструментальное исполнительство (Оркестровые духовые и ударные инструменты) (филиал в г.Маркс).