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В Петровской поликлинике приступили к демонтажу старого лифтового оборудования

Новости
В Петровской поликлинике приступили к демонтажу старого лифтового оборудования


Замена лифта стала возможной в рамках региональной программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным.

Здание поликлиники, где идет замена лифта, построено в 80-х годах прошлого века. Срок службы лифта истек, в течение нескольких лет его приходилось ремонтировать из-за частых поломок в связи с большой нагрузкой. Это создавало значительные трудности при транспортировке маломобильных пациентов и доставке грузов. Использование такого лифтового оборудования было небезопасным.

Новый лифт будет соответствовать всем современным стандартам безопасности и комфорта.

«Замена лифтового оборудования в поликлинике - это важное событие, которое значительно улучшит доступность и удобство перемещения как для пациентов, так и для медицинского персонала. Этот лифт продолжал работать во время пандемии, нагрузка на него была повышенная. Срок окончания работ – конец лета этого года. Постараемся сделать все для того, чтобы пациенты не испытывали неудобств во время ремонта», - прокомментировала главный врач Петровской районной больницы Галина Вольф.