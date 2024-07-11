Юные жители Саратова соревновались в правовом «Аэро-Квесте»

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Пять команд детских оздоровительных лагерей «Звёздочка», «Мечта», «Романтик», «Лесная республика» и «Дубки» стали участниками «Аэро-квеста» на знание юридических вопросов.Мероприятие было организовано по инициативе Уполномоченного по правам ребёнка в Саратовской области Татьяны Загородней.Вопросы квеста касались правил дорожного движения, конвенции о правах ребёнка, гражданского, уголовного и семейного права.Все команды показали хороший уровень знаний в правовой сфере, а также свои творческие способности при представлении команд и активити-паузах.В результате победителем стала команда «Звездная семья» («Звездочка»), второе место у команды «Мечта», третье – «Романтик».Победителям и отличившимся командам и ребятам были вручены грамоты, дипломы, памятные призы и сертификаты.Исполняющий обязанности председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав области Анастасия Борода вместе с представителями министерств и ведомств приняла участие в качестве члена жюри в состязаниях на знания в юридических вопросах в «Аэро-квесте» среди пяти команд детских лагерей "Звёздочка", "Мечта", "Романтик", "Лесная республика" и "Дубки".«Встреча ребят из разных лагерей на «Аэро-квесте» превратилась в настоящий праздник, где и дети, и взрослые получили массу положительных эмоций. Проведение подобных профилактических мероприятий представляют собой альтернативу противоправному поведению и способствуют обретению друзей, развивают положительные стремления в жизни подростков», - отметила член жюри, и.о. председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области Анастасия Борода.