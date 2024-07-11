В Саратове по программе капремонта продолжаются мероприятия по ремонту многоквартирных домов

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9 июля специалисты Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области и представители районной администрации встретились с жильцами во дворе дома № 85 по ул. Московская. На встрече обсуждался вопрос разработки проекта на ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения.«Замена внутридомовых инженерных систем - это один из основных видов работ при капитальном ремонте общедомового имущества. Перечень работ является индивидуальным для каждого типа инженерных сетей. Так, в ходе встречи с жильцами дома 85 по ул. Московская обсудили ряд вопросов, касающихся ремонта внутридомовых систем в их доме для разработки проекта на выполнение работ по ремонту сетей холодного водоснабжения и водоотведения», - отметила генеральный директора Фонда Юлия Вихляева.В рамках капремонта подлежат замене все общедомовые коммуникации, а именно: трубы холодного и горячего водоснабжения, канализационные и тепловые стояки, газовые и электрические сети.Важно отметить, что все коммуникации меняются до первого запирающего вентиля или до индивидуальных приборов учета.