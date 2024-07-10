В «Чардыме» открылся IX Всероссийский студенческий форум ПРО100

просмотров: 62

9 июля в спортивно-оздоровительном лагере «Чардым» прошло торжественное открытие IX Всероссийского студенческого форума ПРО100.В Год семьи форум ПРО100 посвящён популяризации традиционных семейных ценностей и развитию позитивного образа семейного самосознания.В этом году в форуме участвуют более 100 студентов из различных регионов: от Республики Крым до Приморского края, включая Луганскую и Донецкую Народные Республики.«В этот раз на площадке мы приветствуем гостей из 16 регионов. Пусть живописный «Чардым» примет вас солнечной погодой и душевным теплом. Не зря накануне нашей встречи праздновался День любви, семьи и верности – наш проект символично совпал с этой календарной датой. Поздравляю вас с прошедшим праздником и желаю вам семейного тепла, удачи, исполнения ваших целей и хорошего настроения», - обратилась к участникам заместитель председателя комитета молодёжной политики Саратовской области Оксана Православнова.Во время церемонии открытия форума, посвящённого семейным ценностям и взаимоотношениям, произошло символичное событие - студент Института физики Роман Исаев сделал предложение своей девушке, куратору форума Светлане Телятниковой. Предложение было принято под аплодисменты.«Семейные ценности и традиции являются культурным кодом нашей великой многонациональной страны. Я желаю вам провести этот форум по-семейному. Вспомните всё лучшее, что хранят ваши семьи, и продолжайте эти традиции», – сказала председатель регионального Движения Первых Анна Попова.Форум продолжится до 12 июля, за его мероприятиями можно следить в официальной группе: https://vk.com/pro100_forum.