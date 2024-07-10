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В Озинках состоялась встреча с представителями малого бизнеса

Новости

9 июля в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» НМК Фонд микрокредитования Саратовской области совместно с АО Гарантийный фонд провел рабочую встречу с предпринимателями и самозанятыми гражданами Озинского муниципального района.



В открытом диалоге предприниматели узнали об условиях и порядке предоставления льготных микрозаймов в рамках государственной программы поддержки СМП региона, поручительств и гарантий по банковским кредитам и займам

Фондом микрокредитования Саратовской области с начала 2024 года по состоянию на 1 июля предпринимателям области и самозанятым гражданам предоставлено 63 микрозайма на общую сумму 135,7 млн. рублей.

Действующие в Фонде микрокредитования программы льготной финансовой поддержки позволяют участникам предпринимательской деятельности открыть свой бизнес или развить уже существующий на выгодных условиях с минимальными затратами на обслуживание займа.

Напомним: Линейка программ предусматривает для субъектов малого и среднего предпринимательства по программе «Действующий» микрозайм в сумме от 50 тыс. рублей до 3 млн. рублей по ставке 9% на срок до 1 года и 12 % годовых на срок до 2-х лет;

Для молодежного (до 35 лет) и женского предпринимательства, организаций сферы туризма, экологии, спорта, резидентов индустриальных парков, бизнес-инкубаторов, предпринимателей – экспортеров, сельскохозяйственных производственных или потребительских кооперативов и членов таких кооперативов - крестьянских (фермерских) хозяйств, предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в моногородах, самозанятых граждан также разработаны и действуют льготные программы предоставления микрозаймов.

В случае недостаточности залогового обеспечения у заемщика по согласованию с ним финансовая организация (банк, Фонд микрокредитования, Фонд развития промышленности) может обратиться в Гарантийный фонд для обеспечения поручительством в объеме до 50% от суммы кредита (займа). Максимальная сумма предоставляемого поручительства – 25 млн. рублей.

Более подробную информацию можно узнать на сайтах, либо связавшись с сотрудниками организаций:

Фонд микрокредитования: г. Саратов, ул. Краевая, д.85 лит. А оф.306. Тел/fax: 8(8452) 75-64-12, сайт: www.fmco.ru, Е-mail: fond@fmco.ru;

Гарантийный фонд: г. Саратов ул. Краевая д.85 лит. А оф.305. Тел-fax: 8(8452)75-34-15, сайт: www.saratovgarantfond.ru, Е-mail: garantfond@mail.ru.