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В Саратове разработали программное обеспечение для автоматизации процесса поверки в сфере метрологии

Новости
В Саратове разработали программное обеспечение для автоматизации процесса поверки в сфере метрологии


Студент Института прикладных информационных технологий и коммуникаций СГТУ, специалист по информационным технологиям Даниил Рудь, инженер по метрологии 1 категории ЦСМ Росстандарта в Саратовской области Роман Асташкин разработали уникальное программное обеспечение для автоматизации процесса поверки в сфере метрологии.

Его внедрение в работу метрологов ускорит процесс проведения поверки средств измерений, автоматически обработает результаты и сформирует протокол поверки. Кроме того, программное обеспечение может применяться для обучения специалистов-метрологов, поскольку сопровождает процесс поверки подробными инструкциями по коммутации и настройке оборудования в графической и текстовой форме. Такой подход сократит время адаптации персонала на новом рабочем месте, что впоследствии приведет к полной взаимозаменяемости специалистов.

«Программное обеспечение отличает универсальность, наличие модуля машинного зрения, возможность создания обычных и обучающих скриптов поверки без участия IT-специалиста и режим полуавтоматической поверки. Его применение значительно сокращает время, затрачиваемое на поверку средств измерений, что в итоге способствует повышению экономической эффективности поверочной деятельности. Например, поверка двухканального цифрового осциллографа при помощи калибратора в ручном режиме занимает приблизительно один час. В автоматическом режиме, с учетом оформления протокола, полная процедура поверки займет приблизительно 20 минут», - поясняет Даниил Рудь.

Программное обеспечение уже применяется и развивается в ЦСМ Росстандарта в Саратовской области. В настоящее время продолжаются работы по автоматизации рабочих мест для поверки осциллографов, генераторов специальной формы, цифровых мультиметров, токовых клещей, генераторов импульсов и высокоточных мультиметров.

Отметим, что проект занял первое место на III международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов.