«Бусаргинская выплата» позволит женщинам полностью посвятить себя детям

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«Сегодня на всех уровнях власти уделяют особое внимание поддержке материнства и детства. И Саратовская область здесь не исключение, - говорит Наталья Кривенцова, сопредседатель Саратовского регионального отделения «Народного Фронта», член Общественной палаты Саратовской области, руководитель Саратовского областного отделения Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей». - В регионе есть различные виды помощи для родителей, теперь внедряется мера и для молодых мам и пап. Для многих решиться на рождение второго ребенка непросто как раз таки из-за финансовых моментов. И 8 тысяч рублей, которые женщина будет получать ежемесячно на протяжении трех лет, могут стать хорошим подспорьем для семьи. Это не просто разовый платеж, а постоянная сумма, которая плюсуется к имеющимся пособиям по уходу за ребенком и срок выплат 3 года. То есть это время женщина может полностью посвятить своим детям, а не стремиться выходить на работу, как можно раньше. Эти так сказать «бусаргинские выплаты», сегодня актуальны, как никогда. Это отличное дополнение к ранее принятым инициативам и соответствует запросам наших граждан».