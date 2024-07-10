В Саратове сделали дождевальную машину для Алтая
В Алтайском крае успешно прошел запуск системы орошения - круговой дождевальной машины, произведенной в Саратове на заводе «Саратовдизельаппарат».
По данным предприятия, техника имеет несколько оригинальных конструктивных решений, подтвержденных патентами.
Также в рамках импортозамещения саратовский завод разработал и начал производство систем водоподготовки. Это фильтры воды разных типов и водозаборное устройство, представляющее собой отечественный аналог изделия западного производителя.