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Многодетные семьи области получают 50% компенсацию за отдых детей

Новости
Многодетные семьи области получают 50% компенсацию за отдых детей

В Саратовской области по инициативе губернатора Романа Бусаргина с этого года действует новая мера социальной поддержки для многодетных семей – возмещение 50% стоимости путевки для ребенка в организацию отдыха и оздоровления региона.

На данный момент идет прием заявлений от родителей, чьи дети уже отдохнули в первую летнюю смену. По предварительным данным, в этом году данной мерой поддержки смогут воспользоваться порядка 3,5 тысячи семей, которые решили купить путевку самостоятельно.

Компенсация возмещается за оплату путевки, приобретенной в сезонный детский лагерь (не санаторий), находящийся на территории региона. При этом размер компенсации рассчитывается, исходя из средней стоимости путевки, установленной в области по нормативу. На сегодняшний день это 1248 рублей в сутки.

«Многодетным родителям необходимо обратить внимание, что компенсация предоставляется семье на одного ребенка только один раз в год. С заявлением о предоставлении выплаты необходимо обращаться в управление социальной поддержки населения по месту жительства после того, как ребенок вернулся из лагеря», - рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.

При обращении необходимо также предоставить договор на приобретение путевки, документ, подтверждающий оплату, отрывной талон от путевки, а также реквизиты счёта для перечисления денежных средств.

Напоминаем, для многодетных семей, доход которых не превышает прожиточный минимум, установленный в Саратовской области, путевки в лагеря области предоставляются бесплатно. В целом в организациях отдыха и оздоровления в этом году смогут отдохнуть свыше 7,5 тысячи детей из многодетных семей.