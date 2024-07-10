В Саратовской области создано 280 высокопроизводительных рабочих мест

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В Саратовской области в 2024 году растет количество занятых на предприятиях обрабатывающих отраслей.По итогам января-апреля численность работников таких компаний, взаимодействие с которыми осуществляет министерство промышленности и энергетики региона, увеличилась еще на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Напомним, в 2023 году впервые за 10 последних лет в Саратовской области фиксировалось увеличение численности работающих по полному кругу промышленных предприятий (108,6 тыс. человек). Прирост составил 2,5%.«Это результат активной работы саратовских производителей, которые инвестируют в модернизацию и расширение производства, создают новые рабочие места, в том числе, высокопроизводительные. Так, за январь-май 2024 года в промышленном комплексе региона создано уже 280 новых высокопроизводительных рабочих мест. Промышленный сектор в целом демонстрирует рост. Экономика имеет хороший потенциал и способна адаптироваться и развиваться даже в непростых условиях», - сообщил заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.