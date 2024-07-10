17 лучших саратовских учителей получат премию в 200 тысяч

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Завершился второй этап конкурса на присуждение премий лучшим учителям Саратовской области за достижения в педагогической деятельности в 2024 году.Напомним, указом Президента РФ Владимира Путина учреждены премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в размере 200 тыс. рублей.В конкурсе могли принять участие учителя с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы и со стажем педагогической деятельности не менее 3 лет, основным местом работы которых является образовательная организация.На основании результатов проведенной экспертной оценки победителями конкурса стали 17 педагогов области:1. Елена Гончарук, учитель начальных классов школы № 28 г. Балаково;2. Ирина Гусева, учитель географии, истории, обществознания Русской православной классической гимназии имени преподобного Сергия Радонежского;3. Ольга Гусева, учитель истории и обществознания школы № 1 г. Петровска;4. Людмила Дегтярева, учитель школы для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 11 г. Балашова;5. Елена Зотова, учитель биологии школы № 3 г. Маркса им. Л.Г.Венедиктовой;6. Наталья Марочкина, учитель английского языка школы № 1 г. Ртищево;7. Юлия Павлухина, учитель биологии лицея «Солярис»;8. Наталия Паньшина, учитель английского языка гимназии – школы с. Ивантеевка;9. Светлана Подкопаева, учитель истории и обществознания лицея № 56 Ленинского района г. Саратов;10. Зарнишан Садырова, учитель начальных классов лицея р.п. Степное Советского района;11. Наталья Стародубова, учитель начальных классов лицея № 2 г. Балаково;12. Татьяна Сторожева, учитель русского языка и литературы школы № 8 г. Петровска;13. Екатерина Толстова, учитель русского языка и литературы школы № 2 имени В.А. Коновалова ЗАТО Светлый;14. Светлана Хворостухина, учитель начальных классов лицея № 15 г. Саратова;15. Татьяна Хирная, учитель начальных классов школы № 9 Энгельсского района;16. Ирина Широких, учитель начальных классов Медико-биологического лицея г. Саратова;17. Татьяна Юнева, учитель начальных классов школы «Патриот» имени Героя РФ Дейнеко Юрия Михайловича» Энгельсского района.Церемония чествования лучших учителей области, удостоенных премии, традиционно состоится в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя.