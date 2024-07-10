ДК «Россия» перейдет в областную собственность

просмотров: 176

«Важные культурные объекты Саратова должны находиться в государственной собственности. В таких случаях есть гарантии, что город не потеряет социально-значимое учреждение. Когда такие здания находятся у коммерческих структур, то объективно они будут рассматривать его использование с точки зрения прибыли. К сожалению, в областном центре немало примеров, когда кинотеатры или дома культуры по этим причинам превращались в торговые или офисные площадки.Провели переговоры с владельцами ДК «Россия», чтобы он перешел в областную собственность. Они прошли успешно. Обсудили с собственником все нюансы передачи здания, соответствующий юридический процесс уже начат. Ранее нашли решение по ДК «Тантал».В здании ДК «Россия» уже не первый год действуют различные секции, работают коллективы, где занимаются не только дети, но и наши пенсионеры. Это место объединения творческих людей. Считаю, что потерять его было бы большой ошибкой»,- подчеркнул глава региона.