ДК «Россия» перейдет в областную собственность
Об том сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Важные культурные объекты Саратова должны находиться в государственной собственности. В таких случаях есть гарантии, что город не потеряет социально-значимое учреждение. Когда такие здания находятся у коммерческих структур, то объективно они будут рассматривать его использование с точки зрения прибыли. К сожалению, в областном центре немало примеров, когда кинотеатры или дома культуры по этим причинам превращались в торговые или офисные площадки.
Провели переговоры с владельцами ДК «Россия», чтобы он перешел в областную собственность. Они прошли успешно. Обсудили с собственником все нюансы передачи здания, соответствующий юридический процесс уже начат. Ранее нашли решение по ДК «Тантал».
В здании ДК «Россия» уже не первый год действуют различные секции, работают коллективы, где занимаются не только дети, но и наши пенсионеры. Это место объединения творческих людей. Считаю, что потерять его было бы большой ошибкой»,- подчеркнул глава региона.
«Важные культурные объекты Саратова должны находиться в государственной собственности. В таких случаях есть гарантии, что город не потеряет социально-значимое учреждение. Когда такие здания находятся у коммерческих структур, то объективно они будут рассматривать его использование с точки зрения прибыли. К сожалению, в областном центре немало примеров, когда кинотеатры или дома культуры по этим причинам превращались в торговые или офисные площадки.
Провели переговоры с владельцами ДК «Россия», чтобы он перешел в областную собственность. Они прошли успешно. Обсудили с собственником все нюансы передачи здания, соответствующий юридический процесс уже начат. Ранее нашли решение по ДК «Тантал».
В здании ДК «Россия» уже не первый год действуют различные секции, работают коллективы, где занимаются не только дети, но и наши пенсионеры. Это место объединения творческих людей. Считаю, что потерять его было бы большой ошибкой»,- подчеркнул глава региона.