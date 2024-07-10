10 июля 2024 СРЕДА
Новости
18:09 | 10 июля
В «Чардыме» открылся IX Всероссийский студенческий форум ПРО100
16:30 | 10 июля
В Озинках состоялась встреча с представителями малого бизнеса
15:30 | 10 июля
В Саратове разработали программное обеспечение для автоматизации процесса поверки в сфере метрологии
14:30 | 10 июля
«Бусаргинская выплата» позволит женщинам полностью посвятить себя детям
13:24 | 10 июля
В Саратове сделали дождевальную машину для Алтая
12:30 | 10 июля
Многодетные семьи области получают 50% компенсацию за отдых детей
11:42 | 10 июля
В Саратовской области создано 280 высокопроизводительных рабочих мест
10:05 | 10 июля
17 лучших саратовских учителей получат премию в 200 тысяч
09:17 | 10 июля
ДК «Россия» перейдет в областную собственность
16:00 | 09 июля
Фестиваль уличного кино пройдет на 40 площадках Саратова и области
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Фестиваль уличного кино пройдет на 40 площадках Саратова и области

Новости
Фестиваль уличного кино пройдет на 40 площадках Саратова и области

Уже со следующей недели начнутся бесплатные показы короткометражек молодых российских режиссеров.

Первые показы конкурсной программы Фестиваля начнутся во второй половине июля. В программе - короткометражки молодых режиссеров. XI Фестиваль уличного кино покажет фильмы Ивана Соснина, Сергея Филатова, Ивана Забажанова, Алексея Кокорина, Анны Иноземцевой и др.

В фестивале участвуют кинотеатры и дома культуры из 20 районов области, г. Шиханы и областного центра. В Саратове ленты покажут в кинотеатре «Победа», в кинозале «На Рижской», в Летнем кинотеатре на Новой Набережной и на площадке Саратовского филиала РОСИЗО.

Полный список площадок здесь.