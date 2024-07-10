Фестиваль уличного кино пройдет на 40 площадках Саратова и области
Уже со следующей недели начнутся бесплатные показы короткометражек молодых российских режиссеров.
Первые показы конкурсной программы Фестиваля начнутся во второй половине июля. В программе - короткометражки молодых режиссеров. XI Фестиваль уличного кино покажет фильмы Ивана Соснина, Сергея Филатова, Ивана Забажанова, Алексея Кокорина, Анны Иноземцевой и др.
В фестивале участвуют кинотеатры и дома культуры из 20 районов области, г. Шиханы и областного центра. В Саратове ленты покажут в кинотеатре «Победа», в кинозале «На Рижской», в Летнем кинотеатре на Новой Набережной и на площадке Саратовского филиала РОСИЗО.
Полный список площадок здесь.