Сегодня в Саратовском Дворце водных видов спорта стартовали Всероссийские соревнования «Кубок Поволжья»
В соревнованиях принимают участие спортсмены Саратовского областного центра спортивной подготовки: мастер спорта международного класса Елена Черных, мастер спорта России Александра Бибикина и воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта, мастер спорта России Аркадий Айдаров.
Тренируются спортсмены под руководством Заслуженного тренера России Татьяны Коробко.
Соревнования продлятся до 13 июля.