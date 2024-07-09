Региональной ветслужбой не допущена в реализацию почти 41 тонна небезопасной продукции

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32 тонны мясной и рыбной продукции не допущено к реализации ветеринарными специалистами за первое полугодие текущего года. Почти 0,9 тонны молока и молочной продукции, 8,4 тонны овощей и фруктов признаны не безопасными. Также не допущено в свободную реализацию 5 кг меда.Государственная ветеринарная служба Саратовской области на регулярной основе проводит мониторинг и ветеринарно-санитарную экспертизу продукции животного и растительного происхождения. Это позволяет избежать попадания опасной продукции в оптово-розничную продажу. Внедренная в ветеринарную практику система учета поголовья сельскохозяйственных животных позволяет обеспечить прослеживаемость получаемой от них продукции от фермы до стола потребителя.За первое полугодие текущего года ветеринарными специалистами осмотрено более 12 тысяч туш крупного рогатого скота, около 329 тысяч туш свинины, почти 6,5 тысяч туш мелкого рогатого скота, 964 тысячи туш птицы, 282 тушки кроликов, 142 туши лошадей, а также 1,7 тысяч партий пресноводной и морской рыбы, 7,5 тысяч партий гидробионтов.Проведено почти 51 тысяча исследований молока и молочной продукции, почти 1,7 тысяч — меда.«Контроль пищевой безопасности продукции и сырья животного и растительного происхождения является не менее значимой составляющей в деятельности государственной ветеринарной службы, чем обеспечение эпизоотической безопасности», - отметил начальник регионального управления ветеринарии области Алексей Балалаев.