На региональном Слете Союза женщин России Саратовской области чествовали семьи, помогающие фронту

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В Краснокутском районе состоялся Слет регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».Мероприятие было приурочено ко Дню любви, семьи и верности и Году Семьи в России. В программе слета были поздравления семей, обмен опытом между участницами женсоветов, чествование лучших семей местных отделений «Союза женщин России», а также активисток движения, за волонтерскую деятельность и оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям.От имени губернатора Романа Бусаргина министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина поздравила и вручила Благодарственные письма Губернатора за активную поддержку участников СВО, большой личный вклад в организацию и обеспечение проведения гуманитарных мероприятий.«Сегодня в этом зале собрались сильные духом, активные женщины, посвятившие себя общественной деятельности. Хочу выразить слова благодарности всем присутствующим за ту социально значимую работу, что вы проводите. Ваша общественная организация занимает особое место в жизни нашего региона и имеет достойную историю развития. В Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, отмечается ваш труд по сохранению семейных устоев, приумножению традиционных ценностей, воспитанию детей и внуков. Важны ваши усилия по оказанию помощи участникам специальной военной операции и их родным и близким!» - отметила Наталья Трошина.Также общественницы получили награды от Саратовской областной Думы, Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», Общественной палаты Саратовской области, федерального «Союза женщин России».«В этот замечательный праздник важно отметить тех, для кого любовь и верность - не просто слова, в чьих больших и горячих сердцах любовь не только к родным и близким, но и к нашей великой Родине. Сегодня они поднимались на сцену, принимали подарки и поздравления», - прокомментировала заместитель председателя комитета Саратовской областной Думы по информационной политике, председатель Саратовского регионального отделения Союза женщин России Юлия Литневская.Участницы мероприятия получили в подарок букеты из луговых цветов, злаков и ромашек, собранных активистками краснокутского женсовета.