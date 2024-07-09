133 юных туриста приняли участие в областном слете в Хвалынске

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С 1 по 5 июля 2024 года в Хвалынске состоялся 57-й областной слет юных туристов, организованный министерством образования Саратовской области и Областным центром экологии, краеведения и туризма.На протяжении пяти дней команды жили в палаточном лагере, соревновались в ловкости, силе, умении ориентироваться на местности, приготовлении блюд полевой кухни, демонстрировали знания краеведения и творческие способности, устраивали туристские посиделки у вечернего костра.В слете приняли участие 133 юных туриста в составе 20 команд, прибывших из Базарно-Карабулакского, Вольского, Марксовского, Новобурасского, Татищевского, Хвалынского, Энгельсского районов Саратовской области и Саратова.Основная программа слета включала соревнования по спортивному туризму, а также конкурсы фотографий «Моя туристская семья», представления команд и художественной самодеятельности; поваров, на лучшее освещение слета в социальных сетях.Также в программу слёта вошли конкурсы «TurSkillsJunior» и «Великолепная четверка», практический семинар турорганизаторов и судей туристских соревнований и слётов.Победители были награждены дипломами, медалями, кубками и призами, руководители команд – благодарственными письмами министерства образования Саратовской области.