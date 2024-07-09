65 пар зарегистрировали брак во имя семьи, любви и верности

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8 июля отмечается День семьи, любви и верности. В понедельник, нерабочий для органов ЗАГС день, в регионе появилось 65 новых семей. Регистрации брака прошли в тематических праздничных форматах.Браки регистрировали в 5 отделах ЗАГС региона:- во Дворце бракосочетаний г. Саратова – 20 пар;- в отделе ЗАГС по Заводскому району – 7;- в отделе ЗАГС по г. Балаково и Балаковскому району – 14;- в отделе ЗАГС по г. Марксу и Марксовскому району – 3;- в отделе ЗАГС по г. Энгельсу и Энгельсскому району – 21.