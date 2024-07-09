Около 150 спикеров выступили для участников Молодёжного форума Приволжского федерального округа «Метеор»

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В Нижегородской области продолжает работу Молодёжный форум ПФО «Метеор». Среди лекторов мероприятия – сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина, призер Олимпийских игр, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух, председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике, руководитель Ассоциации Добро.рф Артём Метелев.В ходе образовательной и культурно-просветительской программ для участников прошли лекции и мастер-классы, практикумы и тренинги с участием ведущих специалистов в сфере креативных индустрий и культурных инициатив. Среди выступавших – председатель Молодёжного совета Министерства культуры РФ Николай Байковский, член Гильдии режиссёров России, главный режиссёр Всероссийского студенческого форума, лауреат международных фестивалей Оксана Скрипка, медиатренер проектов Администрации Президента РФ, член Союза журналистов России Ольга Киц-Ковязина, министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.В рамках Всероссийского проекта «Твой Герой» участники Форума встретились с Владиславом Далёкиным, добровольцем, участником СВО. Владислав поделился своей личной историей и вдохновил жизненной позицией и ценностями участников: «Патриотизм, наверное, каждый воспринимает по-своему. Для меня патриотизм – это справедливость, любовь, честь и достоинство. Желание сделать лучше, как минимум, своему маленькому краю, в котором ты живешь, людям, которые вокруг тебя, своему народу, землякам. И, конечно же, делать всё во благо Родины, чтобы она стала мощнее, крепче, жить в ней стало лучше».Каждый день на форуме работает выставка «Завтра зависит от нас!» от военно-патриотического центра «Авангард». На ней собраны подлинные артефакты с места событий, привезённые нижегородскими волонтёрами: образцы оружия, боевая амуниция, форма и экипировка.Все дни работы Молодёжного форума ПФО «Метеор» действует обширный культурно-просветительский блок «Программа 2.0». Она разделена на несколько смысловых блоков – «#Заряжайся», «#Развивайся», «#Расслабляйся», «#Время с пользой». В «Программу 2.0» входят федеральные и региональные конкурсные активности и постоянно действующие зоны, например, стенд платформы Росмолодёжь.События – Росмолодёжь.Дача. Одним из ключевых направлений программы форума является патриотическое воспитание молодёжи и сохранение традиционных семейных ценностей.С основной образовательной программой форума прошел Окружной семинар по информационному освещению вопросов патриотического воспитания для молодых специалистов из ПФО, занимающихся информационным освещением.В этом году Форум является частью линейки событийной программы «Культурная столица года – 2024» (Нижний Новгород). В каждом из 7 образовательных треков, действующих на форуме, участники разрабатывают итоговый продукт, развивающий и совершенствующий культурную сферу Приволжского федерального округа. Например, в рамках образовательного трека для медиаспециалистов «Прямой эфир», будут разработаны концепции позиционирования в социальных сетях для Музея истории и археологии АРХАУС в Республике Марий Эл, визуальные решения (брендбуки) для Гжельского фарфорового завода и видео- и фотопроекты для фестиваля «Столица закатов» в Нижегородской области.