Предприниматели приглашаются на летний бизнес-лекторий
Центр «Мой бизнес» совместно с «Опорой России» запустил цикл летних семинаров для начинающих предпринимателей «Мой новый бизнес».
Бизнес-лекторий организован в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Федеральные спикеры выступят с лекциями и расскажут, как открыть свое дело, избежать ошибок в построении бизнеса, продвигать свою продукцию, создать эффективную команду.
Отдельный цикл лекций будет посвящен финансовому планированию и анализу. Также пройдет семинар о господдержке самозанятых и предпринимателей.
«Мой новый бизнес» – это возможность получить практичные и современные знания. Участники семинаров смогут задать вопросы и приобрести полезные знакомства. Встречи с экспертами будут идти до сентября.
Участие в мероприятиях лектория бесплатное.
Анонсы лекций размещаются в официальных аккаунтах Центра «Мой бизнес»: https://t.me/mybiz64; https://vk.com/mybiz64.