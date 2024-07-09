Предприниматели приглашаются на летний бизнес-лекторий

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Центр «Мой бизнес» совместно с «Опорой России» запустил цикл летних семинаров для начинающих предпринимателей «Мой новый бизнес».Бизнес-лекторий организован в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».Федеральные спикеры выступят с лекциями и расскажут, как открыть свое дело, избежать ошибок в построении бизнеса, продвигать свою продукцию, создать эффективную команду.Отдельный цикл лекций будет посвящен финансовому планированию и анализу. Также пройдет семинар о господдержке самозанятых и предпринимателей.«Мой новый бизнес» – это возможность получить практичные и современные знания. Участники семинаров смогут задать вопросы и приобрести полезные знакомства. Встречи с экспертами будут идти до сентября.Участие в мероприятиях лектория бесплатное.Анонсы лекций размещаются в официальных аккаунтах Центра «Мой бизнес»: https://t.me/mybiz64; https://vk.com/mybiz64.