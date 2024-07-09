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Саратовская область вошла в топ-20 регионов России по развитию газомоторного рынка

Новости
Саратовская область вошла в топ-20 регионов России по развитию газомоторного рынка


Саратовская область вошла в двадцатку регионов России по развитию газомоторного рынка. «Рейтинг регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива» за 2023 год подготовила компания «Газпром газомоторное топливо».

Эксперты представили сводный анализ деятельности 77 субъектов. Наш регион занял 16 место, поднявшись на 3 позиции по сравнению с 2022 годом.

По предоставленным данным, в Саратовской области в 2023 году объем потребления газомоторного топлива составил 36,6 млн куб.м. (15 место в России). У нас действует 21 газозаправочная станция (13 место), две из которых открылись в прошлом году. Расширяющаяся инфраструктура представляет резервы для увеличения доли метанового транспорта, делают вывод аналитики.

«Точками роста» для рынка газомоторного топлива в Саратовской области названы развитая сеть автомобильных дорог с высоким транзитным потоком, а также существенный потенциал перевода транспорта на природный газ в агропромышленном комплексе.