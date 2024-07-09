На Энгельсском городском пляже прошла открытая тренировка по зумбе

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Познакомиться с основами зажигательной танцевальной фитнес-программы в рамках проекта «Дворовый тренер» и получить мощный заряд от тренировки смогли все желающие - всего более 40 человек. Тренировку провела опытный фитнес-инструктор Фитнес-клуба «Импульс» Мария Сазанова.«Подобные мероприятия будут проходить регулярно при благоприятных погодных условиях. Подробная информация размещается в социальных сетях управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района», - отметили сотрудники управления.Также в Энгельсе на универсальной спортивной площадке прошла открытая тренировка для всех желающих под руководством инструктора по спорту физкультурно-спортивного центра «Урожай» Романа Федянина.Напомним, что по инициативе губернатора Романа Бусаргина летом в регионе для детей проходят бесплатные занятия спортом в рамках проекта «Дворовый тренер». Опытные инструкторы тренируют всех желающих на спортивных площадках около жилых домов.