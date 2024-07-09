В День семьи, любви и верности телебашня в Саратовской области озарится праздничными огнями

просмотров: 302

8 июля филиал РТРС «Саратовский ОРТПЦ» включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на телебашне в Саратове в честь Дня семьи, любви и верности.На медиафасаде башни появится бегущая строка «С Днём любви, семьи и верности!» и изображения голубого неба, сердец и ромашек. Подсветка будет работать с 21 до 23 часов.Останкинская телебашня покажет на медиафасаде ролик в поддержку традиционных семейных ценностей «День семьи, любви и верности».В световом параде также примут участие башни и мачты РТРС в Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Кызыле, Магаса, Нальчике, Нижнем Новгороде, Омске, Оренбурге, Ростове на Дону, Самаре, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Туле, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах.