9 июля 2024 ВТОРНИК
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Сегодня в Саратовском Дворце водных видов спорта стартовали Всероссийские соревнования «Кубок Поволжья»
14:16 | 09 июля
Региональной ветслужбой не допущена в реализацию почти 41 тонна небезопасной продукции
12:00 | 09 июля
На региональном Слете Союза женщин России Саратовской области чествовали семьи, помогающие фронту
11:00 | 09 июля
133 юных туриста приняли участие в областном слете в Хвалынске
10:00 | 09 июля
65 пар зарегистрировали брак во имя семьи, любви и верности
09:13 | 09 июля
Около 150 спикеров выступили для участников Молодёжного форума Приволжского федерального округа «Метеор»
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Президент Фонда «Неравнодушные сердца» Алла Фетисова о ежемесячных выплатах при рождении второго ребенка
18:00 | 08 июля
Предприниматели приглашаются на летний бизнес-лекторий
17:00 | 08 июля
Саратовская область вошла в топ-20 регионов России по развитию газомоторного рынка
16:00 | 08 июля
На Энгельсском городском пляже прошла открытая тренировка по зумбе
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В День семьи, любви и верности телебашня в Саратовской области озарится праздничными огнями

Новости
В День семьи, любви и верности телебашня в Саратовской области озарится праздничными огнями

8 июля филиал РТРС «Саратовский ОРТПЦ» включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на телебашне в Саратове в честь Дня семьи, любви и верности.

На медиафасаде башни появится бегущая строка «С Днём любви, семьи и верности!» и изображения голубого неба, сердец и ромашек. Подсветка будет работать с 21 до 23 часов.

Останкинская телебашня покажет на медиафасаде ролик в поддержку традиционных семейных ценностей «День семьи, любви и верности».

В световом параде также примут участие башни и мачты РТРС в Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Кызыле, Магаса, Нальчике, Нижнем Новгороде, Омске, Оренбурге, Ростове на Дону, Самаре, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Туле, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах.