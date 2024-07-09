В отношении ресурсоснабжающих организаций области проводятся внеплановые проверки за нарушения сроков подачи горячей воды

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Одним из актуальных вопросов в нашем регионе по-прежнему является соблюдение ресурсоснабжающими организациями сроков отключения горячего водоснабжения. Ремонт тепловых сетей необходим при подготовке к очередному отопительному сезону, его следует производить в летнее время. Напомним, что рекомендуемый срок ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения, составляет 14 дней. Но в каждом конкретном случае продолжительность ремонта согласовывается органами местного самоуправления.Жилищной инспекцией области ежедневно актуализируется информация об отсутствии коммунальной услуги в домах в связи с ремонтными работами. По поручению губернатора Романа Бусаргина вопрос соблюдения сроков отключения горячего водоснабжения поставлен на особый контроль.В отношении ПАО «Т Плюс» инспекцией проведены две внеплановые проверки в части прекращения подачи горячей воды и в связи с превышением нормативных сроков предоставления данной коммунальной услуги. По итогам проверки на истекшей неделе на организацию составлено два протокола об административных правонарушениях. Также в настоящее время в отношении МУП «СКК» инициирована внеплановая проверка, а в отношении ООО «ТК «ТУРА» уже проводится документарная проверка.«Ресурсоснабжающим организациям области объявлено 15 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в части превышения сроков прекращения горячего водоснабжения. Также мы регулярно обращаем внимание на необходимость информировать жителей о планируемых перерывах в предоставлении коммунальной услуги - по данному факту нами объявлено еще 4 предостережения», - сообщил заместитель начальника инспекции Алексей Кузнецов.