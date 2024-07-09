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Самозанятые региона поставили госкомпаниям товаров и услуг на 15,7 млн рублей

Новости
Самозанятые региона поставили госкомпаниям товаров и услуг на 15,7 млн рублей



Более 15,7 млн рублей составил общий объем закупок компаний с госучастием у самозанятых Саратовской области за 6 месяцев 2024 года.

Напомним, самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес, с 1 апреля 2020 года. Поддержка самозанятых — одно из ключевых направлений в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин.

По России общий объем закупок компаний с госучастием у самозанятых по итогам I полугодия текущего года составил свыше 4,5 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост суммы закупок составил 22%. При этом число самозанятых-поставщиков выросло на 25% и превысило 5 тысяч. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Наиболее востребованными в рамках закупок у самозанятых стали вспомогательные услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием (1,26 млрд рублей). Далее следуют услуги в области творчества, искусства и развлечений (0,31 млрд рублей), профессиональные, научные и технические услуги (0,28 млрд), рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка (0,27 млрд), а также специализированные строительные работы (0,26 млрд рублей).