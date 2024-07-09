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Саратовская область награждена за активное участие в международной выставке «Россия»

Новости
Саратовская область награждена за активное участие в международной выставке «Россия»


На ВДНХ состоялась торжественная церемония закрытия Международной выставки-форума «Россия». На ней подводились итоги масштабной работы.

В торжественной церемонии приняла участие делегация Саратовской области.

Саратовская область была награждена за активное участие в Международной выставке «Россия». Памятную награду вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

Саратовская область награждена за активное участие в международной выставке «Россия»

«Гости стенда Саратовской области смогли оценить промышленный, туристический, культурный потенциал нашего региона, за время работы выставки было проведено более тысячи разноформатных мероприятий. Многие посетители стенда отмечали, что планируют посетить регион, чтобы увидеть все достопримечательности вживую. Участие в выставке позволило не только познакомить жителей России с достижениями, уникальной историей и традициями Саратовского края, но и актуализировать развитие в различных областях», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года. За 8 месяцев она стала центром притяжения для жителей всех регионов России. К сегодняшнему дню ее посетило более 17 миллионов человек.