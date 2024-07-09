В День семьи, любви и верности в МФЦ проконсультируют по вопросам защиты интересов семьи

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8 июля с 9:00 до 12:00 на площадках центров «Мои Документы» Саратова и Энгельса пройдут бесплатные консультации в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи.Специалисты Управления Министерства юстиции РФ по Саратовской области, адвокатского и нотариального сообществ региона подробно разъяснят вопросы правовой защиты интересов семьи, расскажут, как в законном порядке отстоять свои права, а также ответят на интересующие граждан вопросы.Консультации пройдут в центрах «Мои Документы» по адресам:- г. Саратов, пр-т им. 50 лет Октября, д. 107А;- г. Саратов, ул. Танкистов, д. 26А;- г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., д. 1;- г. Саратов, ул. Советская, д. 9/30;- г. Энгельс, пл. Ленина, д. 48.Подробную информацию о мероприятии и услугах центров «Мои Документы» можно получить по номеру Единой справочной службы: (8452) 65-39-69.