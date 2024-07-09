9 июля 2024 ВТОРНИК
Новости
15:00 | 09 июля
Сегодня в Саратовском Дворце водных видов спорта стартовали Всероссийские соревнования «Кубок Поволжья»
14:16 | 09 июля
Региональной ветслужбой не допущена в реализацию почти 41 тонна небезопасной продукции
12:00 | 09 июля
На региональном Слете Союза женщин России Саратовской области чествовали семьи, помогающие фронту
11:00 | 09 июля
133 юных туриста приняли участие в областном слете в Хвалынске
10:00 | 09 июля
65 пар зарегистрировали брак во имя семьи, любви и верности
09:13 | 09 июля
Около 150 спикеров выступили для участников Молодёжного форума Приволжского федерального округа «Метеор»
18:03 | 08 июля
Президент Фонда «Неравнодушные сердца» Алла Фетисова о ежемесячных выплатах при рождении второго ребенка
18:00 | 08 июля
Предприниматели приглашаются на летний бизнес-лекторий
17:00 | 08 июля
Саратовская область вошла в топ-20 регионов России по развитию газомоторного рынка
16:00 | 08 июля
На Энгельсском городском пляже прошла открытая тренировка по зумбе
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

10 июля начнется прием заявок на участие во всероссийской акции «Культурная суббота. Сказки народов России»

Новости
10 июля начнется прием заявок на участие во всероссийской акции «Культурная суббота. Сказки народов России»


С 10 по 30 июля 2024 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота», направленная на популяризацию традиций народов России. В этом году она посвящена народным сказкам.

Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в актерском или литературном направлении. Для этого необходимо записать видео с прочтением сказки в одной из трех номинаций: «Сказки народов России», «Сказки русских писателей», «Моя авторская сказка» и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников. РФ» (https://xn--80aefqhcbdcbwkes3aoc8g3ck2d.xn--p1ai/).

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей в сферах театра и литературы, выберет 30 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.