10 июля начнется прием заявок на участие во всероссийской акции «Культурная суббота. Сказки народов России»

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С 10 по 30 июля 2024 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота», направленная на популяризацию традиций народов России. В этом году она посвящена народным сказкам.Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в актерском или литературном направлении. Для этого необходимо записать видео с прочтением сказки в одной из трех номинаций: «Сказки народов России», «Сказки русских писателей», «Моя авторская сказка» и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников. РФ» (https://xn--80aefqhcbdcbwkes3aoc8g3ck2d.xn--p1ai/).По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей в сферах театра и литературы, выберет 30 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале.Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.