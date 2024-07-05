По капремонту в саратовских домах заменили более 50 лифтов

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В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области состоялось совещание, где обсудили деятельность регионального фонда капитального ремонта.В частности, было озвучено, что в рамках областной программы капитального ремонта домов проводятся мероприятия, направленные на улучшение эксплуатационных свойств многоквартирных домов, а также на поддержание их состояния в нормативном виде. Как отмечалось во время совещания, в рамках капитального ремонта проводится значительный объем работ. Это и замена кровли, и утепление фасадов, модернизация внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонт или замена лифтового оборудования, обустройство подвальных помещений, которые относятся к общему имуществу. При этом, какой вид работ необходимо провести на собрании определяют собственники многоквартирных жилых домов.Так, в 2023 году привели в порядок 110 домов по всей области, непосредственно в Саратове – 48. В 21 доме капитально отремонтировали крыши, кроме того, заменили 52 лифта, в 5 домах капитально отремонтировали систему теплоснабжения, в 4 – обустроили фасад.В ближайшие несколько лет в области намерены привести в порядок 504 дома, которые вошли в краткосрочный план реализации региональной программы. В планах по этому году – 161 объект, в 2025-м – 208, в 2026-м – 135. При этом, жители многих домов хотят сократить сроки проведения некоторых видов работ. В этом случае, как было отмечено во время совещания, некоторые собственники самостоятельно решают вопрос о направлении дополнительных средств на капитальный ремонт сверх установленного минимального взноса за капремонт, если имеющихся на счете дома средств недостаточно. Это позволяет провести необходимые работы раньше запланированного.Как отметили в фонде капитального ремонта, все мероприятия проводятся поэтапно. Все зависит от действующего установленного минимального взноса за капремонт и того, насколько своевременно производится уплата. При этом, на данный момент, по расчетам фонда, несбалансированность системы капитального ремонта в регионе составляет около 80%.Ситуация сложилась из-за того, что не учитывались инфляция и возвратность средств, затраченных на проведенные работы по капитальному ремонту.