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В Саратовской области продлили ограничение на пребывание граждан в лесах

Новости
В связи с установлением на территории Саратовской области высокого класса пожарной опасности, высыханием травянистой растительности, наличием угрозы возникновения лесных пожаров решено продлить ограничение на пребывание граждан на территории лесов региона. Приказ об этом подписал 3 июля первый заместитель министра – начальник управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области Денис Трошин.



Напомним, что на землях лесного фонда области в апреле введен особый противопожарный режим, с 31 мая уже вводилось ограничение пребывания граждан в лесах сроком на 21 календарный день до 20 июня, теперь же оно продлилось до 23 июля.

На этот период на территориях всех участковых лесничеств, всех кварталов и всех выделов ограничат:

проведение культурно-массовых мероприятий в лесах;

проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов;

пребывание граждан в лесах, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу.

На период пожарной опасности на территории земель лесного фонда и территориях, примыкающих к лесам, запрещено:

разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ.

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов граждане должны звонить по телефону экстренных служб «112», региональной диспетчерской службы лесного хозяйства 8 (845-2) 490-516, либо по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.