В Саратовской области продлили ограничение на пребывание граждан в лесах

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Напомним, что на землях лесного фонда области в апреле введен особый противопожарный режим, с 31 мая уже вводилось ограничение пребывания граждан в лесах сроком на 21 календарный день до 20 июня, теперь же оно продлилось до 23 июля.На этот период на территориях всех участковых лесничеств, всех кварталов и всех выделов ограничат:проведение культурно-массовых мероприятий в лесах;проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов;пребывание граждан в лесах, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу.На период пожарной опасности на территории земель лесного фонда и территориях, примыкающих к лесам, запрещено:разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ.В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов граждане должны звонить по телефону экстренных служб «112», региональной диспетчерской службы лесного хозяйства 8 (845-2) 490-516, либо по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.