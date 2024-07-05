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Более 250 молодых работников культуры получили дипломы

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Более 250 молодых работников культуры получили дипломы


В этом году Саратовский областной колледж искусств выпустил 253 специалиста, которые будут работать в сфере культуры.

На торжественных церемониях в Саратове дипломы получили 137 выпускников, Балакове – 24 человека, в Балашове - 31, в Марксе - 35 и Вольске – 26 молодых работников культуры.

Каждый филиал колледжа старался подарить выпускникам праздник, который запомнится на всю жизнь. В концертных программах были не только номера дипломников, но и яркие поздравления от студентов младших курсов.


В каждом филиале звучали слова благодарности преподавателям за терпение, мудрые советы и полученный опыт.

«Спасибо тебе, Саратовский областной колледж искусств, за людей, с которыми я пойду по жизни, за педагогов, внесших неоценимый вклад, за образование, которым буду гордиться! Я никогда не забуду время в этих стенах, где я обрела любовь, надежду и веру в себя», - призналась выпускница Саратовского областного колледжа искусств Виолетта Зазыкина, которая закончила учебное заведение с красным дипломом.