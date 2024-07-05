5 июля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 05 июля
По капремонту в саратовских домах заменили более 50 лифтов
17:00 | 05 июля
В Саратовской области продлили ограничение на пребывание граждан в лесах
16:00 | 05 июля
Более 250 молодых работников культуры получили дипломы
15:00 | 05 июля
Газификация СНТ, выплаты, производство: о чем в соцсетях спрашивают жители Саратовской области
13:41 | 05 июля
Семья с 12 детьми из Энгельсского района стала лучшей замещающей семьей в области
12:00 | 05 июля
В саратовской электричке состоится квиз-игра ко Дню семьи, любви и верности
11:00 | 05 июля
В регионе планируется провести Форум в сфере креативных индустрий
10:30 | 05 июля
В Саратове стартовал Кубок России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
09:25 | 05 июля
Год семьи: более 350 многодетных семей оформили компенсацию за обучение детей в колледжах и техникумах
17:00 | 04 июля
В Энгельсе начался ремонт в школе № 18
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Газификация СНТ, выплаты, производство: о чем в соцсетях спрашивают жители Саратовской области

Новости
Газификация СНТ, выплаты, производство: о чем в соцсетях спрашивают жители Саратовской области


Свыше 1,1 тысячи обращений в социальных сетях обработали специалисты министерства промышленности и энергетики Саратовской области. Зафиксировать вопросы помогает система онлайн-мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент».

В первом полугодии 2024 года больше всего обращений, 41%, касались газоснабжения и подключения к газовым сетям. Интерес к теме вырос в связи с изменениями в программе социальной газификации. Если раньше газовые сети бесплатно подводили лишь к границе СНТ, то с этого года по инициативе Президента России Владимира Путина появилась возможность безвозмездного строительства до границ самого домовладения. Обязательным условием участия садоводов в программе стало решение общего собрания СНТ о догазификации.

На второе место по количеству обращений впервые вышел блок вопросов о выплатах молодым специалистам промышленного комплекса. Мера социальной поддержки предоставляется в регионе с прошлого года, когда при содействии губернатора Романа Бусаргина был принят соответствующий закон. Соцсети минпромэнерго стали удобным каналом связи для молодежи - таких обращений гораздо больше, чем традиционных, телефонных или почтовых. Претендентов консультируют онлайн об условиях выплаты, перечне необходимых документов, а также о принятом по заявителю решении.

Третье место занимает блок вопросов о промышленном производстве. Жители интересуются работой предприятий, выпускаемой продукцией, инвестиционными проектами. Напомним, по итогам 5 месяцев 2024 года Саратовская область по росту объемов промышленного производства заняла 3 место в ПФО.