Газификация СНТ, выплаты, производство: о чем в соцсетях спрашивают жители Саратовской области

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Свыше 1,1 тысячи обращений в социальных сетях обработали специалисты министерства промышленности и энергетики Саратовской области. Зафиксировать вопросы помогает система онлайн-мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент».В первом полугодии 2024 года больше всего обращений, 41%, касались газоснабжения и подключения к газовым сетям. Интерес к теме вырос в связи с изменениями в программе социальной газификации. Если раньше газовые сети бесплатно подводили лишь к границе СНТ, то с этого года по инициативе Президента России Владимира Путина появилась возможность безвозмездного строительства до границ самого домовладения. Обязательным условием участия садоводов в программе стало решение общего собрания СНТ о догазификации.На второе место по количеству обращений впервые вышел блок вопросов о выплатах молодым специалистам промышленного комплекса. Мера социальной поддержки предоставляется в регионе с прошлого года, когда при содействии губернатора Романа Бусаргина был принят соответствующий закон. Соцсети минпромэнерго стали удобным каналом связи для молодежи - таких обращений гораздо больше, чем традиционных, телефонных или почтовых. Претендентов консультируют онлайн об условиях выплаты, перечне необходимых документов, а также о принятом по заявителю решении.Третье место занимает блок вопросов о промышленном производстве. Жители интересуются работой предприятий, выпускаемой продукцией, инвестиционными проектами. Напомним, по итогам 5 месяцев 2024 года Саратовская область по росту объемов промышленного производства заняла 3 место в ПФО.