Семья с 12 детьми из Энгельсского района стала лучшей замещающей семьей в области

просмотров: 36

В Год семьи министерством образования области подведены итоги областного конкурса «Успешная замещающая семья». Конкурс проводился в два этапа: на муниципальном и региональном уровнях. По результатам муниципального этапа, в котором приняла участие 81 семья (в них 276 детей) на региональный этап были приняты заявки от 26 семей.Работы оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители министерства образования области, председатель Ассоциации приемных семей Саратовской области и директор Автономной некоммерческой организации «Всегда рядом».Победителем конкурса признана приемная семья Чернышевых из Энгельсского муниципального района, набравшая наибольшее количество баллов. В своем видеофильме семья Чернышевых раскрыла свой «Рецепт семейного счастья» - в семье воспитывается двенадцать детей, восемь из которых приемные. Каждая семья поделилась секретами и методами, которые помогают им оставаться в гармонии и любви.II место в конкурсе заняла приемная семья Ермиловых из Марксовского района, а III место – приемная семья Давыдовых из Вольского района.Также специальными номинациями были отмечены:-семья Жуковых из Ленинского района г.Саратова - «За оригинальную технику исполнения»;-семья Басовых из Октябрьского район г. Саратова - «Самое душевное воплощение фильма»;-семья Адамович из Новоузенского муниципального района - «Хранители традиций».Награждение семей состоится в рамках проведения IX областного форума приемных семей «Тепло родного дома».