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Семья с 12 детьми из Энгельсского района стала лучшей замещающей семьей в области

Новости
Семья с 12 детьми из Энгельсского района стала лучшей замещающей семьей в области

В Год семьи министерством образования области подведены итоги областного конкурса «Успешная замещающая семья». Конкурс проводился в два этапа: на муниципальном и региональном уровнях. По результатам муниципального этапа, в котором приняла участие 81 семья (в них 276 детей) на региональный этап были приняты заявки от 26 семей.

Работы оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители министерства образования области, председатель Ассоциации приемных семей Саратовской области и директор Автономной некоммерческой организации «Всегда рядом».

Победителем конкурса признана приемная семья Чернышевых из Энгельсского муниципального района, набравшая наибольшее количество баллов. В своем видеофильме семья Чернышевых раскрыла свой «Рецепт семейного счастья» - в семье воспитывается двенадцать детей, восемь из которых приемные. Каждая семья поделилась секретами и методами, которые помогают им оставаться в гармонии и любви.

II место в конкурсе заняла приемная семья Ермиловых из Марксовского района, а III место – приемная семья Давыдовых из Вольского района.

Также специальными номинациями были отмечены:

-семья Жуковых из Ленинского района г.Саратова - «За оригинальную технику исполнения»;

-семья Басовых из Октябрьского район г. Саратова - «Самое душевное воплощение фильма»;

-семья Адамович из Новоузенского муниципального района - «Хранители традиций».

Награждение семей состоится в рамках проведения IX областного форума приемных семей «Тепло родного дома».