В саратовской электричке состоится квиз-игра ко Дню семьи, любви и верности
5 июля в честь Дня семьи, любви и верности в пригородном поезде №6009 Саратов – Тарханы пройдет познавательная квиз-игра. Её организаторы – сотрудники АО «Саратовская ППК» и модельной библиотеки №9 города Саратова.
В ходе интеллектуального мероприятия пассажиры выполнят различные задания и ответят на вопросы о семейных традициях, примут участие в лотерее и смогут сделать фото в тематической зоне. В завершение квиза состоится церемония награждения победителей.
Кроме того, в честь праздника во всех пригородных поездах для пассажиров по громкой связи прозвучат поздравления.
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Всероссийский праздник – День семьи, любви и верности – появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни.
В ходе интеллектуального мероприятия пассажиры выполнят различные задания и ответят на вопросы о семейных традициях, примут участие в лотерее и смогут сделать фото в тематической зоне. В завершение квиза состоится церемония награждения победителей.
Кроме того, в честь праздника во всех пригородных поездах для пассажиров по громкой связи прозвучат поздравления.
***
Всероссийский праздник – День семьи, любви и верности – появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни.