В саратовской электричке состоится квиз-игра ко Дню семьи, любви и верности

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В ходе интеллектуального мероприятия пассажиры выполнят различные задания и ответят на вопросы о семейных традициях, примут участие в лотерее и смогут сделать фото в тематической зоне. В завершение квиза состоится церемония награждения победителей.Кроме того, в честь праздника во всех пригородных поездах для пассажиров по громкой связи прозвучат поздравления.***Всероссийский праздник – День семьи, любви и верности – появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни.