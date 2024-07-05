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В регионе планируется провести Форум в сфере креативных индустрий

Новости
В регионе планируется провести Форум в сфере креативных индустрий


Состоялась очередная встреча с Региональной экспертной группой по развитию креативных индустрий в Саратовской области. На мероприятии присутствовала первый замминистра инвестиционной политики Вера Лазукина, представители органов власти региона, учреждений культуры и образования, предприниматели и руководители креативных проектов.

Участникам встречи был представлен отчет самообследования региональной системы развития креативных индустрий.

Подробнее об этом рассказала Вера Лазукина: «Проведен анализ креативной среды, определены креативные пространства, образовательные организации, а также текущие меры поддержки. Например, в регионе действует инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в рамках ряда видов деятельности IT, а также субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение оказания общественно полезных услуг в области культуры. На основе исследования обозначен план по постепенному внедрению элементов Стандарта, который будет утвержден губернатором Романом Бусаргиным».

В завершение встречи было предложено провести первый Форум в сфере креативных индустрий. Идёт обсуждение даты его проведения и программы мероприятий.

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив разработать Стандарт – комплекс лучших практик, который должен ускорить внедрение региональных мер поддержки креативных индустрий, в том числе систематизировать имеющийся региональный опыт. В начале года Саратовская область была включена в число пилотных регионов, внедряющих данный Стандарт.

Итогом работы команды региона станет создание полноценной и всесторонней системы поддержки креативного сектора экономики региона.