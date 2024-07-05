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В Саратове стартовал Кубок России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Новости
В Саратове стартовал Кубок России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата


4 июля в Саратове состоялось открытие Кубка России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Соревнования, посвященные памяти Натальи Мартяшевой - заслуженного мастера спорта России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, паралимпийской чемпионки, Кавалера ордена «Дружбы», воспитанницы областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура», проходят уже в 11 раз.

В Кубке России примут участие более 100 спортсменов из 27 регионов России, в их числе чемпионы и победители международных соревнований, чемпионатов и первенств России.

На открытии присутствовали представители министерства спорта области, министерства труда и социальной защиты области, тренер сборной команды России по настольному теннису, президент Федерации лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Соревнования пройдут с 4 по 7 июля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Центр Бадминтона» по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, 63.