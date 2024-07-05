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Год семьи: более 350 многодетных семей оформили компенсацию за обучение детей в колледжах и техникумах

Новости
Год семьи: более 350 многодетных семей оформили компенсацию за обучение детей в колледжах и техникумах

В Год семьи в Саратовской области продолжается реализация мер социальной поддержки семей с детьми, в том числе многодетных родителей.

Благодаря инициативе главы региона Романа Бусаргина с октября прошлого года семьи с тремя и более детьми могут получить компенсацию затрат на обучение детей в учреждениях среднего профессионального образования, которые находятся на территории региона.

С начала года таким правом уже воспользовались свыше 350 семей.

Вернуть 50% платы за обучение ребенка в колледже или техникуме можно независимо от уровня дохода семьи. Заявление принимается в течение одного года с даты оплаты обучения. Компенсацию можно получить сразу за весь год обучения или подавать заявление ежемесячно. Размер денежной компенсации определяется по документам, подтверждающим понесенные расходы на обучение.

«Хочется отметить, что право на данную меру поддержки сохраняется, даже если семья утратила право на предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных для многодетных семей, в период обучения ребенка в связи с достижением другим ребенком совершеннолетия либо достижением совершеннолетним ребенком, обучающимся в образовательной организации, возраста 23 лет. Обратиться за компенсацией также могут многодетные родители, чьи дети в возрасте до 23 лет на данный момент участвуют в СВО», - пояснили в министерстве.

Более подробную информацию можно узнать в учреждениях соцподдержки по месту жительства или по телефону горячей линии: 8-800-775-21-09.