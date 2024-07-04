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В Энгельсе начался ремонт в школе № 18

Новости
В Энгельсе начался ремонт в школе № 18


В рамках региональной программы в учреждении проведут ремонтные работы в здании начальной школы и спортивном зале. На заявленный объем работ выделено более 5 миллионов рублей.

В Энгельсе начался ремонт в школе № 18

«Производим полную замену системы отопления в данном крыле, разводку холодной и горячей воды, замену стояков, канализации в помещениях классов. Ожидается дополнительная поставка регистров отопления с завода изготовителя. На сегодняшний день их монтаж завершен более чем на 50%», – пояснил главный инженер подрядной организации Михаил Антипов.

Основное здание школы 1968 года постройки, в нем обучаются 1419 учеников. Вся начальная школа выведена в отдельное крыло, которое построено немного позже, ее посещают около 600 ребят.

«С момента постройки этого крыла систему отопления не меняли, в здании было достаточно холодно. Кроме того, в некоторых кабинетах отсутствовало водоснабжение, что являлось нарушением санитарных норм. В рамках проекта будет проведена замена системы отопления, канализации и водоснабжения. Ремонтом охвачены около 20 кабинетов. В санитарных комнатах произведут замену сантехники, в коридорах установят питьевые фонтанчики. На втором этапе планируется ремонт системы отопления в спортзале», – рассказала директор школы Марина Долматова.

В соответствии с дорожной картой работы планируется завершить до середины августа.