В Энгельсе начался ремонт в школе № 18

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В рамках региональной программы в учреждении проведут ремонтные работы в здании начальной школы и спортивном зале. На заявленный объем работ выделено более 5 миллионов рублей.«Производим полную замену системы отопления в данном крыле, разводку холодной и горячей воды, замену стояков, канализации в помещениях классов. Ожидается дополнительная поставка регистров отопления с завода изготовителя. На сегодняшний день их монтаж завершен более чем на 50%», – пояснил главный инженер подрядной организации Михаил Антипов.Основное здание школы 1968 года постройки, в нем обучаются 1419 учеников. Вся начальная школа выведена в отдельное крыло, которое построено немного позже, ее посещают около 600 ребят.«С момента постройки этого крыла систему отопления не меняли, в здании было достаточно холодно. Кроме того, в некоторых кабинетах отсутствовало водоснабжение, что являлось нарушением санитарных норм. В рамках проекта будет проведена замена системы отопления, канализации и водоснабжения. Ремонтом охвачены около 20 кабинетов. В санитарных комнатах произведут замену сантехники, в коридорах установят питьевые фонтанчики. На втором этапе планируется ремонт системы отопления в спортзале», – рассказала директор школы Марина Долматова.В соответствии с дорожной картой работы планируется завершить до середины августа.