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Особая экономическая зона области «Алмаз» - в числе лидеров по эффективности и объему инвестиций

Новости
Особая экономическая зона Саратовской области вошла в число лидеров по эффективности среди зон технико-внедренческого типа по итогам 2023 года.


Показатель эффективности функционирования преференциальной площадки составил 90% по итогам 2023 года и 93% – с начала функционирования зоны. Оценка проводилась Минэкономразвития России.

Кроме того, региональная ОЭЗ стала одним из лидеров по объему осуществленных инвестиций в 2023 году с показателем 24,3 млрд рублей.

«На данный момент резидентами особой экономической зоны региона являются 7 предприятий, объем осуществленных инвестиций уже превысил 38 млрд рублей, создано 235 рабочих мест. Для предприятий установлены благоприятные условия для реализации проектов – наличие доступной инфраструктуры, налоговых льгот. Отмечу, что ОЭЗ Саратовской области одна из немногих в России, где установлена льгота для резидентов, применяющих упрощенную систему налогообложения», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

Особые экономические зоны технико-внедренческого типа демонстрируют наибольшую эффективность среди всех типов ОЭЗ, опережая по сводному показателю промышленно-производственные, туристско-рекреационные и портовые.

Оценка эффективности функционирования особых экономических зон России проводилась по 25 абсолютным и относительным количественным показателям, а также по шести расчетным показателям эффективности. Учитывались деятельность резидентов, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, деятельность органов управления и другие параметры.