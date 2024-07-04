Особая экономическая зона области «Алмаз» - в числе лидеров по эффективности и объему инвестиций

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Показатель эффективности функционирования преференциальной площадки составил 90% по итогам 2023 года и 93% – с начала функционирования зоны. Оценка проводилась Минэкономразвития России.Кроме того, региональная ОЭЗ стала одним из лидеров по объему осуществленных инвестиций в 2023 году с показателем 24,3 млрд рублей.«На данный момент резидентами особой экономической зоны региона являются 7 предприятий, объем осуществленных инвестиций уже превысил 38 млрд рублей, создано 235 рабочих мест. Для предприятий установлены благоприятные условия для реализации проектов – наличие доступной инфраструктуры, налоговых льгот. Отмечу, что ОЭЗ Саратовской области одна из немногих в России, где установлена льгота для резидентов, применяющих упрощенную систему налогообложения», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.Особые экономические зоны технико-внедренческого типа демонстрируют наибольшую эффективность среди всех типов ОЭЗ, опережая по сводному показателю промышленно-производственные, туристско-рекреационные и портовые.Оценка эффективности функционирования особых экономических зон России проводилась по 25 абсолютным и относительным количественным показателям, а также по шести расчетным показателям эффективности. Учитывались деятельность резидентов, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, деятельность органов управления и другие параметры.