Саратовская область вошла в «Топ-10» самых активных участников акции «Сад Памяти»

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Международная акция «Сад памяти» текущего года завершилась внушительной цифрой высаженных деревьев. Более 38 млн штук сеянцев и саженцев высадили в России и за рубежом в память о погибших воинах Великой Отечественной войны и СВО.«В этом году в акции, реализуемой в поддержку нацпроекта Президента Владимира Путина «Экология», приняли участие 5 122 жителя области – сотрудники лесохозяйственных учреждений области, активисты Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», эковолонтеры, студенты, школьники, а также представители экологической общественности региона», - озвучил цифры министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.Вклад российских регионов в проведение эколого-патриотической инициативы отметил и руководитель Рослесхоза РФ Иван Советников.«В топ-10 самых результативных регионов по количеству высаженных деревьев в рамках акции вошли Тверская, Саратовская, Оренбургская, Липецкая, Архангельская, Челябинская области, а также Республики Башкортостан, Тыва, Калмыкия и Татарстан. Акция ежегодно объединяет сотни тысяч неравнодушных волонтеров, которые сажают памятные деревья в честь защищавших нашу Родину солдат. Для многих она стала по-настоящему семейной – это хороший результат, означающий, что всем вместе нам удалось укрепить экологическую культуру граждан и заложить основу для бережного отношения к лесам и природе России», – считает Иван Советников.В рамках пятого сезона акции высаживали молодые сосны, ели, вязы, ясени, лиственницы, а также акации, дубы, березы и джузгун безлистный.Среди самых редких растений можно было увидеть тис, декоративную ель, китайский клен, лагерстремию, делоникс королевский и фламбоян.В Саратовской области самыми популярными породами для посадки стали сосна и дуб черешчатый. В области деревья появились на 208 локациях, в том числе на территории муниципалитетов высадили свыше 12 тысяч саженцев древесно-кустарниковых и плодовых пород.Наш регион вошел в десятку лидеров по количеству высаженных деревьев и пополнился на 2,1 млн штук сеянцев сосны, дуба и ясеня, уступив лишь Тверской области (9,6 млн шт), Оренбургской – (3,9 млн шт) и Республике Башкортостан – (2,25 млн шт).