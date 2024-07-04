В Саратовской области полицейские оказали содействие переселенцу из Херсонской области в урегулировании правового статуса
В феврале 2023 года мужчина вместе с гражданской супругой и ее тремя детьми прибыл в Саратовскую область. Отсутствие у переселенца документов, удостоверяющих личность, существенно затрудняло трудоустройство и возможность получения социальных гарантий. Несмотря на то, что мужчина имел все основания для признания его гражданином Российской Федерации, его старый паспорт с пропиской сгорел во время пожара на прежнем месте проживания в Херсонской области.
Обращение переселенца в отдел по вопросам миграции МО МВД России «Балашовский» Саратовской области помогло исправить ситуацию. Сотрудники отдела восстановили утраченные сведения относительно личности заявителя, а также собрали информацию, документально подтверждающую факт его регистрации на территории Херсонской области.
В мае текущего года в соответствии с Федеральным конституционным законом «О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Херсонской области» на имя переселенца был оформлен паспорт гражданина Российской Федерации.