В Саратовской области полицейские оказали содействие переселенцу из Херсонской области в урегулировании правового статуса

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Обращение переселенца в отдел по вопросам миграции МО МВД России «Балашовский» Саратовской области помогло исправить ситуацию. Сотрудники отдела восстановили утраченные сведения относительно личности заявителя, а также собрали информацию, документально подтверждающую факт его регистрации на территории Херсонской области.В мае текущего года в соответствии с Федеральным конституционным законом «О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Херсонской области» на имя переселенца был оформлен паспорт гражданина Российской Федерации.