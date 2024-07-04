Регион присоединится к Всероссийской неделе правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи

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В рамках Года семьи, а также ко Дню любви, семьи и верности во всех субъектах Российской Федерации 8 по 14 июля 2024 года будет проводиться Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи.В регионе будут работать пункты бесплатных юридических консультаций, пройдут мероприятия, направленные на формирование правовой грамотности и закрепление знаний несовершеннолетних об основных правах и обязанностях ребенка. На различных площадках г. Саратова и Саратовской области запланированы к проведению личные приемы граждан, горячие телефонные линии, лекции, круглые столы, тренинги, конкурсы, беседы, выставки, деловые игры, распространение информационных материалов и т.д.Общий список мероприятий ко Дню правовой помощи детям размещен на сайте Управления Минюста России по Саратовской области.