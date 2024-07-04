Ведущие специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева г. Москва работают в Балаково

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В ходе двухдневной работы запланирован консультативный приём пациентов (взрослых и малышей), обмен опытом с сообществом кардиологов Саратовской областиПервый день визита начался с врачебной конференции «Междисциплинарный подход в тактике ведения пациента с болезнями системы кровообращения: от теории к практике». Конференция прошла на базе Балаковской городской клинической больницы.Открыла конференцию заместитель министра здравоохранения области Асят Выкова и директор Балаковского филиала АО «Апатит» Сергей Лобанов. Конференция проходит при его активной поддержке.С докладами выступили главный внештатный кардиолог минздрава Саратовской области Татьяна Богданова, и.о.главного врача Областного клинического кардиологического диспансера Сергей Толстов, академик РАН, директор ФГБУ «НМИЦ ССХ ИМ. А.Н. Бакулева Минздрава РФ» Елена Голухова, заместитель директора по научной работе, заведующий детским кардиохирургическим отделением Константин Шаталов и другие.Ведущие московские хирурги также в ходе своих выступлений поделились практикой применения новых эндоваскулярных методов лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, были затронуты также темы детской кардиохирургии и другие актуальные вопросы современной кардиологии.«Двухдневный визит взрослых и детских кардиохирургов с большим опытом носит огромную практическую ценность. Происходит уникальный обмен знаниями, если хотите, профессиональными секретами. И мы говорим о двухстороннем обмене, нашим кардиологам тоже есть, что показать и есть чем гордиться. Результаты работы наших кардиологических клиник и отделений соответствуют уровню ведущих клиник Российской Федерации. Также московские специалисты проведут осмотр пациентов, совместно с саратовскими врачами будет выбрана тактика лечения, возможно, кто-то будет направлен в федеральный центр», - рассказала заместитель министра здравоохранения Асят Выкова.