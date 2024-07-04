В Екатериновке благодаря нацпроекту появилась современная игровая зона

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В Саратовской области продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным.«Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» наши города и районы преображаются буквально на глазах, появляются новые места для отдыха и прогулок. Так, на общественном пространстве по улице Рабочая в р.п. Екатериновка установили новую детскую игровую площадку. Благоустройство также включало установку топиарий, парковых качелей, лавочек и урн. Отмечу, что реализация проекта находится на особом контроле губернатора Романа Бусаргина», - рассказал замминистра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.Напомним, в 2024 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в области планируется благоустроить 152 объекта в том числе 94 общественных и 58 дворовых территорий.