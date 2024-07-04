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Уборочная кампания-2024: к уборке приcтупили 15 муниципальных районов области

Новости
Уборочная кампания-2024: к уборке приcтупили 15 муниципальных районов области


По состоянию на 3 июля в уборку вступили хозяйства 15 муниципальных районов. На левом берегу в поле вышли хлеборобы 12 районов, на правом – трех. Об этом сообщил сегодня зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

Согласно оперативным данным регионального минсельхоза на 3 июля, обмолочено 23 тыс. га озимых культур, валовой сбор – 40 тыс. тонн при средней урожайности 18 ц/га. В начале уборочной страды лидерами по урожайности являются Воскресенский и Марксовский (30 ц/га), а также Пугачевский, Энгельсский и Гагаринский муниципальные районы (25 ц/га).

Кроме этого, в области продолжается сбор ранних овощей и заготовка кормов. Во всех категориях хозяйств собрано 1,5 тонн овощей открытого грунта, для скота сельхозпредприятий и К(Ф)Х заготовлено 43 тыс. тонн сена и 44 тыс. тонн сенажа.

«Всего в период уборочных работ будет задействована 21 000 человек, в том числе 13 500 механизаторов. Укомплектованность штата - 100%», - рассказал Роман Ковальский.