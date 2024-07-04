Из-за возгорания локомотива произошла вынужденная остановка грузового поезда
По сообщению Приволжской железной дороги, 4 июля в 1:47 (мск) на перегоне Благодатка - Салтыковка Саратовского региона Приволжской железной дороги из-за возгорания локомотива произошла вынужденная остановка грузового поезда.
На место происшествия был направлен пожарный поезд со ст. Аткарск. Возгорание полностью ликвидировано в 5:00 (мск).
Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Причины произошедшего устанавливаются.
В результате происшествия были задержаны пассажирские поезда №48 Москва - Балаково, №136 Москва - Саратов и пригородный поезд №6064 Балашов - Саратов.
Максимальное время задержки составило 2,5 часа. В настоящее время все поезда отправлены по маршрутам.
На место происшествия был направлен пожарный поезд со ст. Аткарск. Возгорание полностью ликвидировано в 5:00 (мск).
Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Причины произошедшего устанавливаются.
В результате происшествия были задержаны пассажирские поезда №48 Москва - Балаково, №136 Москва - Саратов и пригородный поезд №6064 Балашов - Саратов.
Максимальное время задержки составило 2,5 часа. В настоящее время все поезда отправлены по маршрутам.