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Из-за возгорания локомотива произошла вынужденная остановка грузового поезда

Новости
По сообщению Приволжской железной дороги, 4 июля в 1:47 (мск) на перегоне Благодатка - Салтыковка Саратовского региона Приволжской железной дороги из-за возгорания локомотива произошла вынужденная остановка грузового поезда.


На место происшествия был направлен пожарный поезд со ст. Аткарск. Возгорание полностью ликвидировано в 5:00 (мск). 

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Причины произошедшего устанавливаются.

В результате происшествия были задержаны пассажирские поезда №48 Москва - Балаково, №136 Москва - Саратов и пригородный поезд №6064 Балашов - Саратов.

Максимальное время задержки составило 2,5 часа. В настоящее время все поезда отправлены по маршрутам. 