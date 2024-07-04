Из-за возгорания локомотива произошла вынужденная остановка грузового поезда

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На место происшествия был направлен пожарный поезд со ст. Аткарск. Возгорание полностью ликвидировано в 5:00 (мск).Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Причины произошедшего устанавливаются.В результате происшествия были задержаны пассажирские поезда №48 Москва - Балаково, №136 Москва - Саратов и пригородный поезд №6064 Балашов - Саратов.Максимальное время задержки составило 2,5 часа. В настоящее время все поезда отправлены по маршрутам.