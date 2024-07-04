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Благодаря областной программе капремонта в Энгельсе провели ремонтные работы в 24 многоквартирных домах

Новости
Благодаря областной программе капремонта в Энгельсе провели ремонтные работы в 24 многоквартирных домах

В регионе реализуется областная программа капитального ремонта многоквартирных домов. В 2023 году по программе ремонтные работы провели в 110 многоквартирных домах региона.

"В прошлом году в Энгельсе ремонтные работы проведены в 24 многоквартирных домах с 26 видами работ, включая капитальный ремонт крыши 16 МКД, капремонт лифтов в одном многоквартирном доме, капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения в 7 МКД, а также капитальный ремонт фасада четырех многоквартирных домов", - отметил замминистра строительства и ЖКХ Александр Мышев.

Так, например, капитально отремонтирована крыша дома номер пять по улице Берег Волги, а в доме 128 по улице Степная заменили лифт. В текущем году работы закончены в пяти многоквартирных домах, где провели капитальный ремонт крыши и отремонтировали фасад одного из домов.