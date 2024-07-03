3 июля 2024 СРЕДА
Новости
17:00 | 03 июля
В Энгельсской детской клинической больнице за три месяца провели более 100 КТ-исследований
16:00 | 03 июля
Ко Дню любви, семьи и верности учреждения культуры области подготовили программу мероприятий
15:30 | 03 июля
Предпринимателям помогут масштабировать бизнес
15:00 | 03 июля
С начала года с жителями области заключено порядка 2,5 тысячи социальных контрактов
14:00 | 03 июля
В Балаковском и Петровском  районах объявлены конкурсы на замещение должностей глав
13:25 | 03 июля
Саратовский Исторический парк приглашает школьников на новую выставку «Россия — миру»
13:00 | 03 июля
Благодаря досрочному завершению ремонта творческая работа началась в 15 сельских домах культуры
12:30 | 03 июля
В Саратовской области задержали 190 нарушителей пограничного режима
12:00 | 03 июля
Педагог-навигатор Всероссийского проекта «Билет в будущее» стала лауреатом Премии «Признание»
11:47 | 03 июля
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Предпринимателям помогут масштабировать бизнес

Новости
С 15 по 19 июля пройдет обучающая программа для действующих предпринимателей «Школа предпринимательства», разработанная Корпорацией «МСП» совместно с Центром «Мой бизнес». Участники научатся развивать и масштабировать бизнес.




Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке минэкономразвития области.



В ходе обучения участники смогут:

- познакомиться с инструментами диагностики бизнеса;

- провести исследование рынка и сформировать портрет клиента;

- определить цели маркетингового плана и разработать ценностное предложение;

- проработать дорожную карту развития и провести финансовый учет бизнеса;

- получить полный анализ своего предприятия;

- разработать план развития бизнеса.


Принять участие могут действующие предприниматели - ИП или юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Саратовской области.

Также для участия необходимо зарегистрироваться на платформе МСП.РФ.
Регистрация на программу по ссылке: https://kurl.ru/npLNjн.