Предпринимателям помогут масштабировать бизнес
С 15 по 19 июля пройдет обучающая программа для действующих предпринимателей «Школа предпринимательства», разработанная Корпорацией «МСП» совместно с Центром «Мой бизнес». Участники научатся развивать и масштабировать бизнес.
Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке минэкономразвития области.
В ходе обучения участники смогут:
- познакомиться с инструментами диагностики бизнеса;
- провести исследование рынка и сформировать портрет клиента;
- определить цели маркетингового плана и разработать ценностное предложение;
- проработать дорожную карту развития и провести финансовый учет бизнеса;
- получить полный анализ своего предприятия;
- разработать план развития бизнеса.
Принять участие могут действующие предприниматели - ИП или юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Саратовской области.
Также для участия необходимо зарегистрироваться на платформе МСП.РФ.
Регистрация на программу по ссылке: https://kurl.ru/npLNjн.
Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке минэкономразвития области.
В ходе обучения участники смогут:
- познакомиться с инструментами диагностики бизнеса;
- провести исследование рынка и сформировать портрет клиента;
- определить цели маркетингового плана и разработать ценностное предложение;
- проработать дорожную карту развития и провести финансовый учет бизнеса;
- получить полный анализ своего предприятия;
- разработать план развития бизнеса.
Принять участие могут действующие предприниматели - ИП или юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Саратовской области.
Также для участия необходимо зарегистрироваться на платформе МСП.РФ.
Регистрация на программу по ссылке: https://kurl.ru/npLNjн.